Mesut Özil’in ayrılığının nedenini Rıdvan Dilmen açıkladı

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, konuk olduğu Sports Digital'de’ Mesut Özil'in transfer olma süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Dilmen Mesut Özil ile ilgili şunları söyledi:

''Fenerbahçe, Mesut Özil'i Arsenal'dan alırken Mesut takıma fedakârlık yaptı. Ben Mesut Özil'i aşağı yukarı 10 küsur yıldır tanıyorum, ailesini tanıyorum, bir kere pırıl pırıl sporculardan bir tanesi aslında. İsmail hoca kadro dışı bıraktıktan sonra ilk geldiği yıl bir buçuk yıl ara vermişti. Arsenal'da aşağı yukarı 12 milyon sterlin maşa oynuyordu. Kontratı devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden isteyenler vardı. Ali Bey, Emre Belezoğlu ve Acun Ilıcalı... Bir şekilde Türkiye'ye geldi.

Senin üzerine takım kuracağım diyen bir teknik direktör, aynı hafta oynatmayan teknik direktör... Tabii kulübün içerisinde yaşayan sorunlar bunlar. Birikim birikim sonra ismail Kartal ile arasında bir olaylar yaşanıyor. Ne olduğu ile ben açıkçası fazla ilgilenmiyorum.''

'Mesut'un hedefi kupa kaldırmaktı'

2 yıl daha kontratı vardı. Mesut'un açıkçası en büyük hedefi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kupa kaldırmaktı. Bunu aslında Sayın Ali Koç'a söylemiş. En büyük idealim bu demiş. Jesus ile görüşme yapmış. Hoca oynatmayı düşünmedeğini söylemiş ve neden diye sorduğunda 'Biz 4 aydır takımı izliyoruz' demişler. Mesut ise 'Ben 4 aydır oynamıyorum' demiş. Sonuçta bir durum var. Fenerbahçe teknik direktörü oyuncuyu istemiyor. Yönetim de karara uyuyor. Mesut'un fedakarlık yapmasını istiyorlar.

Fenerbahçe Mesut'a devam etmeyeceğini söylüyor. Daha sonra Fenerbahçe bir teklifte bulunuyor. Teklifi de şu; bu yıl değil ama diğer yıl 3 milyon Euro ödeme yapalım. Neden bunu diyor? Fenerbahçe'de kalmış olsaydı Mesut Özil, 3+3 milyon yani 6 milyon Euro daha kazanacaktı.

Sponsorların da verdiği anlaşmaları var. Birer milyon Euro, yani toplamda 4+4... 8 milyon Euro alacakken sponsorlar dahil yani, 1 yıl sonra 3 ödeyelim diyorlar. Kulübümüzün böyle bir ekonomik durumu var.”