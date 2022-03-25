Mesut Özil aldığı cevabı açıkladı: Senin gelmene gerek yok

Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerdeki takım kaptanları Mesut Özil ve Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

'Haberim yoktu'

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan takım kaptanlarından Mesut Özil, karar hakkında ilk kez konuştu. Play Spor'a konuşan Özil, "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. "Senin gelmene gerek yok" yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu." dedi.

Ne olmuştu?

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Özil'in oyundan alındığı için teknik direktör Kartal ile sözlü tartışma yaşadığı, bu sebeple kadro dışı kaldığı öğrenildi.