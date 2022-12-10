Mesleki eğitim merkezinde yolsuzluk iddiası: 'Yöneticiler zimmetine geçirdi'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'yle ilgili iddiaları gündeme getirdi.

Özkan, önergesinde "Deprem sonrası kurum binasının hasar gördüğü ve bina içerisindeki makine ve ekipmanların, dönemin okul müdürü Cemal Cüneyt Yavuz’un talimatı ile resmî belgeye usulsüz olarak eklenen bir ifade ile demirbaştan düşümünün gerçekleştirildiği, düşüm gerçekleştirildikten sonra… ağır sanayi makine ve ekipmanların ortadan kaybolduğu, ifade edilmiştir. Ayrıca ağır sanayi makine ve ekipmanlarının taşınması için bakanlıktan milyonlarca lira bütçe istendiği ve bu bütçenin bazı yöneticiler tarafından zimmete geçirildiği iddia edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'Yöneticiler tarafından zimmete geçirildi'

Özkan, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"İzmir ili Bornova İlçesi, Bornova Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili bazı bilgiler basına yansımıştır. Basına yansıyan bilgilerde, İzmir’de yaşanan deprem sonrası kurum binasının hasar gördüğü ve bina içerisindeki makine ve ekipmanların, dönemin okul müdürü Cemal Cüneyt Yavuz’un talimatı ile resmi belgeye usulsüz olarak eklenen bir ifade ile demirbaştan düşümünün gerçekleştirildiği, düşüm gerçekleştirildikten sonra ağır sanayi makine ve ekipmanların İzmir’de başka bir okulun deposuna taşınması hususunda Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onay verdiği ancak ağır sanayi makine ve ekipmanlarının ortadan kaybolduğu, ifade edilmiştir. Ayrıca ağır sanayi makine ve ekipmanlarının taşınması için Bakanlıktan milyonlarca lira bütçe istendiği ve bu bütçenin bazı yöneticiler tarafından zimmete geçirildiği iddia edilmiştir. Bunun yanı sıra kurumda para karşılığı ustalık ve kalfalık belgesi düzenlendiği bilgilerine ulaşılmıştır."

ANKA'nın haberine göre Özkan, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti: