'Meseleyi biraz araştırınca yeni detaylar da öğrendim, bakan ve yardımcıları giyim yardımı almış'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında kamu personelinin maaş promosyonlarıyla ilgili iddiaları yazdı.

Personele verilmesi gereken promosyon ücretlerinin Erdoğan'ın katılacağı etkinlik için harcandığı, teknik personele verilmesi gereken giyim yardımının tüm personele dağıtıldığı hatta giyim yardımından bir bakanın yararlandığı iddialarını köşesine taşıyan Zeyrek, "Türkiye yüzyılında giyim yardımı alan bir Bakan! Ne ala!" diye yazdı.

Deniz Zeyrek'in "Bakan giyim yardımı aldı mı?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İddiaya göre Bakanlık, 29 Mayıs 2022 günü İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesine ağaç dikim töreni için taşıdığı personelin masraflarının bir bölümünü, kendi personeli için bankadan aldığı promosyon ücretinden karşılamış. Yani çalışanları hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı alkışlayacakların bulunduğu 'coşku alanı'nı doldurmak için konu mankeni yapmış, hem bu işlemle ilgili masrafları, onların alacağı promosyon ücretinden kesmiş."

İddiaya göre bakanlık bununla da sınırlı kalmamış, personele verilmesi gereken giyim yardımının bir kısmını da aynı etkinliğin masraflarını gidermek için kullanmış.

Biz geçen cuma günü bu iddiayı televizyonda gündeme getirince, işi bilenlerden bilgi yağdı.

Örneğin adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağım, giyim yardımının sadece teknik personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi olarak (sadece ayni) verilebileceğine dikkat çekti. Buna karşın bakanlık sendikayla anlaşıp nakit yüklü alışveriş kartı olarak bütün personele dağıtıyormuş. Meseleyi biraz araştırınca yeni detaylar da öğrendim:

– Sendika ve Bakanlık 2022'de bu yardımın yaklaşık 7500 TL olması yönünde anlaşmış. Ancak yardımlar 4 bin 250 TL olarak dağıtılmış. Bir bakanlık çalışanı, memurlar.net sitesine şöyle yazmış: 'Aradaki Fark da İstanbul'a Park açılışına gidenlerin yol masrafına verildi. Haberiniz olsun!'

– Yardımdan 'yararlanacaklar' listesinde teknik personel dışında kimler var biliyor musunuz? Bakan, Bakan Yardımcısı, Genel Müdürler, başkanlar, Bakan müşavirleri, daire başkanları ve (bu tür usulsüzlükleri denetlemesi gereken) Bakanlık müfettişleri…

Türkiye yüzyılında giyim yardımı alan bir Bakan! Ne ala!

– Ulaştırma-Sen'e göre DHMİ personeli giyim yardımını maaşla birlikte nakit olarak almış. Ancak ÇŞİDB bu iş için 31 Mayıs'ta ihale açmış. İhalede tek teklif 54.841.430 TL olmuş (Onu da Adana'da kurulu Örtimur İş Güvenliği isimli şirket vermiş. Aynı şirket önceki dönem de ihaleyi almış). Yaklaşık maliyet ise 70 milyon lira olarak belirlenmiş. İşte bu şirket personele kıyafet yerine 4 bin 250 TL yüklü bir 'değişim kartı' dağıtmış. Personel de bu kartta yer alan firmalardan kıyafet alabiliyormuş.

İnternet forumlarına bakarken, bu kartı nakit parayla değiştirmek isteyenlere rastladım. Taşrada çalışan bazı bakanlık personeli ise şu şikayetleri dile getirmiş:

'Bizim burada bu mağazalar yok. Parayı harcamak için çevre illere gitmemiz gerekiyor.'

'O markalarda herhalde 2 ayakkabı alırsak biter bu para. Maşallah hepsi sosyete işi.'

'Listede tesettürle alakalı bir firma yok.'

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Neresinden tutsak elimizde kalıyor. Hangisine yanalım:

– Bakan'ın, yardımcılarının giyim yardımı alanlar listesinde olmasına mı?

– Kamu görevlilerinin internette değişim kartlarını nakde çevirme gayretine mi?

– Sadece teknik personele ve ayni verilmesi gereken yardımın, önüne gelene verilmesine mi?

– Bu işin ihaleyle 'değişim kartı' adı altında yapılmasına mı?

– Zorla Erdoğan'ı alkışlamaya götürülen personelin o işteki masraflarının o personelin giyim yardımından ve promosyon ödemesinden kesilmesine mi?

Sahi Türkiye Yüzyılı böyle bir yüzyıl mı olacak?"