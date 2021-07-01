MESAM Demokrasi Grubu'ndan seçimlerden çekilme kararı

MESAM Demokrasi Grubu, 16. Olağan Genel Kurulu’nda divan heyetinin antidemokratik ve usul dışı uygulamalarını protesto ederek seçimlerden çekilme kararı aldığını duyurdu.

MESAM Demokrasi Grubu adına açıklama yapan Cahit Berkay, kararın alınmasındaki en temel nedenin, çarşaf liste uygulamasının ortadan kaldırılarak, yerine antidemokratik bir uygulama olan blok liste uygulamasının getirilmesi olduğunu vurguladı.

Blok liste uygulamasında herhangi bir gruba üye olmayan adayların seçme seçilme hakkı elinden alındığına işaret edilen açıklamada, uygulamayla birlikte yasama, yürütme ve yargı erklerini temsil eden üst kurulların tamamının antidemokratik bir şekilde tek bir ekibin eline geçmesini sağlandığı belirtildi.

Bir diğer hukuksuz uygulamanın da, divan heyetinin denetleme ve yönetim kurullarının faaliyet ve denetleme raporlarını genel kurul salonunda okumadan ibra oylamasını yaptırması olduğu belirtilirken, bir kısım üyeye seçim öncesi ve seçim akşamı kaldıkları otelde kaynağı belirsiz paralar dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı tam yasal hakların kullanılacağı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

30 Haziran 2021 tarihinde yapılan MESAM 16. Olağan Genel Kurulu’nda divan heyetinin antidemokratik ve usul dışı uygulamalarını protesto ederek seçimlerden çekilme kararı almış bulunmaktayız. Bu kararı almamızdaki en temel neden, MESAM’ın kurulduğu günden beri yapılan tüm genel kurullarında uygulanan ve seçme seçilme hakkının her bir üyemiz tarafından tam olarak kullanılabilmesini sağlayan çarşaf liste uygulamasının ortadan kaldırılarak, yerine antidemokratik bir uygulama olan blok liste uygulamasının getirilmesidir.

Çarşaf liste ile seçime gidildiğinde hem gruplarda yer alan hem de bağımsız olarak aday olmak isteyen üyelere eşit şans tanınmış olacakken, blok liste uygulamasında herhangi bir gruba üye olmayan adayların seçme seçilme hakkı elinden alınmaktadır. Aynı zamanda seçimlerde tüm listelerden en çok oy alan farklı ekiplerden adayların yönetim kurullarında birlikte yer alması, yönetimde çoğunluğu sağlayan ekibin yanında muhalif ve farklı görüşteki üyelerin de seçilmesini sağlayarak daha demokratik bir yönetim ortamı sağlamaktaydı. Ancak blok liste uygulaması ile bir yandan üyelerin seçme seçilme hakkı engellenirken, diğer bir yandan da yasama, yürütme ve yargı erklerini temsil eden üst kurulların tamamının antidemokratik bir şekilde tek bir ekibin eline geçmesini sağlamıştır.

Bir diğer hukuksuz uygulama da, divan heyetinin denetleme ve yönetim kurullarının faaliyet ve denetleme raporlarını genel kurul salonunda okumadan ibra oylamasını yaptırması olmuştur. Yönetim ve denetleme kurullarının 2 senelik dönemlerinde yaptığı çalışmaları içeren bu raporların genel kurula katılan üyelere okunmadan oylanması, genel kurulda çoğunluğu ele geçiren bir ekibin hiçbir fikri olmayan bir konuda karar vermesini sağlamaya yönelik bir manipülasyondur ve tamamen hukuksuzdur.

Ayrıca tarafımızdan tespit edilen bir husus da, bir kısım üyeye seçim öncesi ve seçim akşamı kaldıkları otelde dağıtılan kaynağı belirsiz paralardır. Bu paraların kaynağına inildiğinde MESAM üzerinde oynanmak istenen oyunların er geç ortaya çıkacağına olan inancımızla, yapılan haksız ve hukuksuz tüm uygulamalarla ilgili geçmişte de yaptığımız gibi bu gün de tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

MESAM DEMOKRASİ GRUBU adına,

Cahit BERKAY