Mesai saatinin dışında Covid testi yapılmıyor, hastalar özele yönlendiriliyor

Covid-19 vakaları yeniden yükselişe geçerken devlet hastanelerinde teste ulaşımda güçlükle ilgili sorunlar bir kez daha gündemde.

BirGün'den Sercan Meriç'in haberine göre devlet hastanelerinde hastalara test için bayram sonrasını beklemeleri söyleniyor. Hastalar özel hastanelerde test yaptırmak zorunda kalıyor.

Mesai saatleri dışında koronavirüs testinin yapılmadığına dair iddiaları araştırmak için İstanbul Okmeydanı’ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne gittiklerini kaydeden Meriç haberinde yaşananları şöyle aktardı:

"Saat 19.30 sularında hastaneye girdik ve koronavirüs semptomları gösterdiğimiz için test olmak istediğimizi söyledik. Bu talebimizin ardından hastane çalışanı, testlerin sadece 08.00-17.00 arasında yapıldığını söyledi. Ne zaman test olabileceğimizi sorduğumuzda ise polikliniklerin açık olduğu mesai saatleri içinde test olabileceğimizi, hafta sonu ve bayram tatili boyunca test olma imkânımızın olmadığı aktarıldı.

Bu uygulamanın yeni olduğunu kaydeden hastane çalışanı, diğer hastanelerde de aynı uygulamanın yapıldığını kaydetti: 'Bütün tüpler toplanıp sadece Bağcılar’a gidiyor. Özel hastaneler büyük bir ihtimalle yaparlar. Biz sadece mesai saatleri içinde test yapabiliyoruz, onun dışında bayram sonuna kadar test olma imkânınız yok.' Koronavirüse yakalandıktan sonra 1 Nisan 2020’de yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun pandemideki mücadelesinden dolayı adının verildiği hastanede mesai saatleri dışında koronavirüs testinin yapılmaması Bakanlığın virüse karşı kayıtsızlığının da bir yansıması oldu.

Hastanedeki görüşmenin ardından Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184’ü aradık. Telefondaki yetkili, mesai saatleri dışında test yapılıp yapılmadığına dair bilgi veremeyeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı yetkililerine de ulaştık ve mesai saatleri dışında neden test yapılmadığını, bu kararın resmi bir karar olup olmadığını sorduk. Yetkililer, böyle bir resmi kararın olmadığını, mesai saatleri dışında da test yapıldığını aktarsa da karşılaştığımız tablo bambaşkaydı.

Bugüne kadar 15 milyon civarı yurttaş virüse yakalandı, 100 bin civarı yurttaş da virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Resmi verilere göre dahi pandemi yönetiminde bir hayli başarısız olan Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreci çok başarılı bir şekilde yönettiklerini öne sürerek, pembe tablo çizmeye devam ediyor. Pandemide 6. dalga nedeniyle haftalık vaka sayısı 60 binlere dayandı. Ancak şu an hiçbir tedbir yok."

'Sağlık Bakanlığı bir süredir pandemi takibini bırakmış durumda'

Haberde Türk Tabipleri Birliği ve Türk Toraks Derneği yetkililerinin görüşlerine de yer verildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegesi Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, mesai saatleri dışında test imkânının kısıtlandığına dair iddiaları teyit etti ve şöyle dedi: “Sağlık Bakanlığı bir süredir pandeminin takibini pratik olarak bırakmış durumda. Yani çok az test yapılıyor. Çok ciddi bir vaka artışı var. Buna rağmen vakaların bir kısmının tespit edilemediğini düşünüyoruz. Çünkü hızlı testlerle pozitif çıkan birçok kişi test yaptırmaya gitmiyor. Bu yüzden gerçek vaka sayısını da bilmek mümkün değil. Sağlık Bakanlığı bunu bir maliyet olarak, bir masraf olarak görüyor."

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: ‘Toplumda çok yeterli seviyede olmasa bile aşılamanın belli bir düzeye gelmiş olması, Omicron varyantının bir miktar daha hafif seyrediyor olması insanları aldatmamalı. Çünkü bulaşıcılığı gerçekten çok fazla. Bu yüzden de çok fazla kişide hastalığa neden oluyor. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda hâlâ önemli sorunlara neden oluyor. Bu yüzden testlerin mesai saatlerinin dışında ve uzun bayram tatili sırasında yapılmaması önemli bir halk sağlığı sorunudur."

Özele yönlendiriyorlar

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Pandeminin kontrolden çıkmasına neden olabilecek bir durum bu. Yurttaşın özel hastanelere yönlendirilmesi bir kaynak aktarımı anlamına geliyor. Zaten hükümetin politikası bu. Ya paranızı verip eczaneden bir test alıp yapacaksınız ya da özel hastaneye gidip yaptıracaksınız."

'PCR testi acilen yaygınlaştırılsın'

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu kapalı alanlarda ve ev ziyaretlerinde maske kullanımına devam edilmesi gerektiğini bildirdi. Dernek, DSÖ’nün açıkladığı verilere göre son 2 haftada dünya genelinde vakaların yüzde 30 arttı. Derneğin Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk de "Ülkemizde hızla artmakta olan koronavirüs vakaları nedeniyle özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmak ve sosyal mesafeye uymak bulaş kontrolünü sağlayacak en temel önlemler olarak yer almaktadır. Hastalık hızını doğru belirlemek amacıyla da hızlı antijen testleri ve PCR testinin yaygın uygulanır hale getirilmesi belirleyici rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.