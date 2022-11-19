Meryem Sevim eski sevgilisi tarafından öldürülmüştü: 'Bir haftadır nasıl olur da yakalanmaz'

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 12 Kasım’da bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan 21 yaşındaki Meryem Sevim, oturduğu kafeye gelen eski sevgilisi 24 yaşındaki Musa Sevim tarafından 9 kurşunla öldürüldü. Musa Sevim olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Rudaw’a konuşan Meryem Sevim’in annesi Mihbet Sevim, "Kızı korkutmuştu. Korkuyla kızı kontrolüne almıştı. Daha önce tehdit de etmişti. Kafeye gidiyor ve benimle evlenecek misin diye sormuş. Kızım da hayır demiş. O da güzelliğini bu dünyada bırakmam demiş" dedi.

'Diyarbakırlı diye mi kimse ses çıkarmıyor?'

Meryem Sevim’in ablası Hülya Kurmuş da "Tam bir haftadır nasıl olur da yakalanmaz. Tam bir haftadır. Neden yakalanmıyor? Daha çok Meryem’ler ölecek. Devlet bu meseleye el koymazsa daha çok kadın öldürülecek" dedi.

Meryem’in kardeşi Rozerin Sevim de şunları söyledi:

"Her yerde kameralar var. Neden bulunamıyor? Neden devlet el koymuyor? Kürdüz diye mi? Diyarbakırlı diye mi kimse ses çıkarmıyor? Katil bulunsun!"

Edinilen bilgilere göre cinayetten sonra 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Sevim ailesinin avukatlığını üstlendi. Avukatlara göre, "PKK itirafçısı" olan ve yurtdışına çıkma ihtimali olan Musa Sevim’in bulunmasını talep etti.

Avukat Asya Cemre Işık, “Failin bir itirafçı olduğuna dair duyumları taziye esnasında almıştık. Daha sonra kollukla yaptığımız görüşmelerde bunun gerçek olduğunu da teyit ettirdik. Bu işin böyle bir boyutu da var” dedi.

Gizlilik kararı getirildi

Öte yandan fail Musa Sevim firari olduğu için savcılık soruşturmaya gizlilik kararı getirdi. Bu yüzden de aile ve avukatlar dosyanın içeriğine ulaşamıyor.

Öte yandan Meryem Sevim’in ailesi Musa Sevim ile akrabalıklarının olmadığını belirtti.