Mersin'deki saldırıda yer aldığı söylenen Dilşah Ercan'ın videosu yayınlandı

Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevine yapılan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştirenin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Soylu'nun açıklamasının ardından pek çok iktidar yanlısı medya organında bu ismin CHP'nin 2012'deki "Tutuklu Gazeteciler" raporunda yer aldığı haberleri görülmüştü.

Fırat Haber Ajansı (ANF), bugün Dilşah Ercan’ın bir videosunu yayımladı. Videoda Ercan'ın "gazetecilik" yaparken tutuklanmasının ardından örgütün "dağ kadrosuna katıldığı" duyuruldu.

Polisevine saldıran iki kişi üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirerek ölmüşlerdi.