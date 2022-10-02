Mersin'deki polisevi saldırısı kapsamında beş kişi daha tutuklandı

Mersin'deki polisevi saldırına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 kişiye ise 'ev hapsi' verildi.

Haber Merkezi

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklanan 5 kişi ile birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.E., K.B., A.G. ve S.D. tutuklanırken, E.Ç. ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı.

Dün tutuklanan M.K. ile birlikte polisevi saldırısına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu. (İHA)

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