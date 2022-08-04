Mersin'deki orman yangını ikinci gününde: Arazi koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor

Mersin'de Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında kalan Topaşır mevkiinde 3 Ağustos'ta akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararana kadar 6 helikopter de çalışmalara destek verdi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere güçlükle müdahale ediliyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarında ilerlemeye çalışıyor. Aynı bölgede, 24 Temmuz'da da orman yangını çıkmıştı. (İHA)