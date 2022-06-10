Mersin'de taksi şoförlerinden akaryakıt zamlarına karşı eylem

Sürekli artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek isteyen Mersinli taksi şoförleri kontak kapattı. Şehir merkezinde Pozcu meydanında toplu şekilde kontak kapatarak trafiği durduran taksiciler "direne direne kazanacağız" diyerek slogan attı.

Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Pozcu'daki Forum Alışveriş Merkezi kavşağında kontak kapatarak akaryakıt zamlarını protesto eden taksiciler dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade ederek akaryakıt fiyatlarına indirim talep etti.