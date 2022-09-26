Mersin’de polisevine saldırı: 1'i ağır 2 polis yaralı

Mersin’de Tece Polisevi’ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre olay merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi’nde meydana geldi. 22.45 sıralarında 2 araç içerisinden Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.

Çıkan çatışma sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulunduğu, düzeneğin kontrolü patlamayla patlatıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Bir kişi gözaltına alındı

Olaya dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı çıkan çatışmada 2 polis memurunun yaralandığını belirtirken, bir şüphelinin ise silahıyla gözaltına alındığı bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır.

Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli, silahıyla gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

Adalet Bakanı Bozdağ: Saldırı bütün boyutlarıyla soruşturuluyor

Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" dedi.