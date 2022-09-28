Mersin'de operasyon: Belediye çalışanları gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "terör soruşturması" kapsamında 18 belediye personelinin de aralarında olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, gözaltı kararı çıkarılan personel arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş de bulunuyor.

Kimlikleri belirlenen kişilerin adreslerine düzenlenen operasyonda Bedrettin Güneş ve bazı isimlerin gözaltına alındığı belirtildi.