'Mersin'de öğretmen okul bahçesinde öğrencisini darp etti' iddiası

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlkokulu'nda 1 Nisan’da meydana gelen olayda, 3’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki A.Ç., okul müdürünün kızı olan otizmli öğrenci S.A.’nın elindeki zekâ küpüyle oynamak istedi, vermeyince de okul bahçesine çıktı. Sınıftaki bazı öğrenciler sınıf öğretmenine, A.Ç.'nin S.A. ile dalga geçtiğini söyledi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni, okul bahçesine çıkarak öğrencisi A.Ç.'ye şiddet uyguladı.

İddiaya göre öğretmen G.E., bahçede bulunan yüzlerce öğrencinin gözleri önünde A.Ç.'yi yakasından tutup yere düşürdükten sonra teklemedi. G.E., "Bütün okul görsün bilsin, herkes herkese anlatsın" diye bağırdı. Öğretmen gözlüğü kırılan ve yerde yatan öğrenciye “İstediğine şikâyet et. Hapse girmekten korkmuyorum” diyerek olay yerinden uzaklaştı.

Darp raporu verildi

Öğretmenin şiddet uygulaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan A.Ç., evde olayı annesi ve babasına anlattı. Olay üzerine çift, jandarma karakoluna giderek öğretmen G.E.’den şikâyetçi oldu. Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen A.Ç.’ye darp raporu verildi. Darp raporunda, "Boyun sağ tarafında, iki kürek kemiği arasında, sol dizde abrazyon mevcuttur. Sol baldır laterolinde morluk mevcuttur. Şu an hayati tehlikesi yoktur. Kati kesin rapordur" denildi.

'Öğretmen şikayetten vazgeçelim diye zorladı'

Olay ardından oğlunun okula gitmek istemediğini belirten anne N.Ç. ise şöyle konuştu:

"Oğlumun bu anlattıklarının üzerine öğretmen G.E.'in numarasını buldum ve aradım. Ona ‘Öğretmenim A. bir şeyler anlattı, doğrusunu bir de sizden dinlemek istiyorum’ dedim. Bunun üzerine anlatmaya başladı. ‘Benim sınıfımda otizmli bir öğrencim var. Kimseye bir zararı yok. Yarın bizim de böyle bir çocuğunuzun olmayacağının bir garantisi yok veya yolda yürürken kaza geçirip engelli olmayacağımızın bir garantisi yok. Otizmli öğrencim ile dalga geçtiği için kendimi tutamayıp dövdüm’ dedi. Olayın üzerine jandarmaya gidip şikâyetçi olduk, hastaneden darp raporu aldım. Ertesi gün sınıf öğretmeni, ‘Velim haklısınız lakin kararınızı gözden geçirin’ dedi. Ben de kararlı olduğumu ve vazgeçmeyeceğimi söyledim. Aynı gün, yani 2 Nisan 2022 günü okul müdürü H.A., işyerime gelerek, ‘Neden okul içerisinde konuyu çözmedik. Adli boyuta neden taşıdınız’ diyerek benimle tartıştı ve vazgeçmem için zorladı. Vazgeçmeyeceğimi ve oğlumu en yakın zamanda o okuldan alıp başka bir okula vereceğimi söylediğimde kalkıp gitti."

'Kamera kayıtları silinmiş'

Olayın kesinlikle peşini bırakmayacağını da dile getiren anne N.Ç., 4 Nisan’da, jandarma ile okula gittiklerini de belirterek, “Okula kamera görüntülerini almaya gittik. Ancak orada kamera görüntülerinin en fazla 3 gün saklandığını, sonrasında da sistem tarafından silindiğini söylediler. Jandarma görevlileri de görüntülerin silindiğini tutanak altına aldı. Ayrıca görgü tanığı olan öğrencilerin şahitlik edebilmesi için aile izni gerekiyormuş. Ama hiçbir veli çocuklarının şahitlik yapmasına izin vermiyor. Okul Müdürü H.A. ve çocuğumu döven öğretmen G.E. hakkında şikâyetçiyim. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

Öğretmen E.G. ise soruşturma sürecinin devam ettiği ve devlet memuru olduğu için konuşmayacağını söyledi. (ANKA)