Mersin'de muz yüklü konteynerde ele geçirilen kokaine üç tutuklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen günlerde, Ekvador'dan gelen 'Delphis Riga' isimli ve Hong Kong bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, muz yüklü konteynerde narkotik köpekleri 'Brego' ve 'Miror' desteğiyle arama yapmıştı. Konteynerin havalandırma boşluğunu açan ekipler, paketler halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirmişti.

Uyuşturucuyla bağlantılı A.K., A.U.B., M.K., G.S. ve E.G.Ö. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

A.K., A.U.B. ile M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, G.S. ve E.G.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.