Mersin'de Halkkent Semt Evi açıldı

TKP tarafından açılan semt evlerine bir yenisi bugün Mersin'in Toroslar ilçesinde açılan Halkkent Semt Evi ile eklendi.

Halkkent Semt Evi'nin açılış etkinliğinde konuşan İnci Özkan "Kadınlar, savaşta eşlerini çocuklarını kaybeden, yoksullukta mutfağını ayakta tutan emekçi kadınlar. 8 Mart böyle kadınların günüdür" dedi.

"Zamlara, yoksulluğa karşı örgütlenir, bir olursak çaresizliğimizi aşarız" diyen Özkan, "Tüm kadınlar örgütlenin" diye çağrıda bulundu.

Ardından söz alan Hamit Sakar, "Bizler bu güzel ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Yaşamın zorluğuna karşı ülkemizin her yerinden çığlıklar yükseliyor. Geçinebilmenin artan yükü, yoksulluk, hayat pahalılığı her birimizin belini büküyor, çaresizleştiriyor. Biz her gün daha fazla yoksullaşırken birileri zenginleşiyor. Burası bir emekçi mahallesi, yönetenlerin yalnızca seçimden seçime geldikleri bir mahalle. Onlar bizden çaldıklarıyla yaşıyorlar. AKP’nin temsil ettikleri işte bu asalaklardır" dedi.

"Biz bu ülkeyi emekçilerle birlikte yönetmek istiyoruz. Bunun hayal olduğunu söylediler hep. Söyleye söyleye ülke bugünkü haline geldi. Biz yaşayabileceğimiz bir düzen istiyoruz. Bu düzen sosyalizm. Kapitalizmin dibi yok. Daha kötüsü olmaz demeyin, kapitalizmin daha kötüsü her zaman var. Mücadele etmezsek daha kötüsü hep olacak" diyen Sakar şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mahallemizde açtığımız semt evi bu mücadelenin aracı olacak. Türkiye’nin dört bir yanında sayısı şimdiden 100’ü aşmış olan semt evlerimiz, köy evlerimiz ve işçi evlerimiz mücadelenin ve dayanışmanın merkezleri olacak. Semt evimizde yan yana geleceğiz, dayanışacağız, güçleneceğiz. Semt evimiz çocuklarımızın eğitim aldığı bir yuva olacak. Kadınların dayanışmak, dertleşmek ve çözüm bulmak için yan yana geldiği bir mekân olacak. Semt evimiz işçilerin haklarını öğrendikleri bir okul olacak. Bütün bunları hep beraber yapacağız. Kolları sıvama zamanıdır."

Etkinliğin ardından yapılan sohbet sonrası yeni gönüllüler TKP'ye katıldı.