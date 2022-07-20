Mersin'de diş hekimi saldırıya uğradı

Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne bağlı Metropol ek hizmet binasında görevli bir diş hekimi, hasta yakınının saldırısına uğradı. Saldırgan, darp ettiği hekimin aracına da zarar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, olayı Türk Sağlık Sen Mersin Şube Başkanı Ayhan Güngör, duyurdu. Hekime yapılan saldırıyı kınayan Güngör, “Sağlıkta şiddetin kendini gösterdiği bu olaylarda tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini bizlere bir kez daha göstermektedir" ifadelerini kullandı.