Mersin'de damadının yakmaya çalıştığı kadın ağır yaralandı

Mersin'de Y.D. isimli kadın, damadı Ö.E. tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ederken, tedavisi 11 Temmuz'dan bu yana Mersin Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, saldırgan damat ise çıkarıldığı Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Y.D.'nin ailesi, failin daha öncede yakma girişiminden bulunduğunu belirterek, "Bu olayın sebebi damadının kızıyla yaşadığı sıkıntılardır. Yakma sırasında damat olayı izliyor. Üçüncü derecede yanığı var ve hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.