Mersin'de iş cinayeti: Konteyner araçların üzerine devrildi

Mersin Limanı'nda konteynerin araçların üzerine devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Mersin Limanı konteyner sahasında meydana gelen kazada konteyner 2 aracın üzerine devrildi.

MersinHaber'de yer alan habere göre, olayda bir işçi yaşamını yitirdi.

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