Mersin Limanı konteyner sahasında meydana gelen kazada konteyner 2 aracın üzerine devrildi.
MersinHaber'de yer alan habere göre, olayda bir işçi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mersin'de iş cinayeti: Konteyner araçların üzerine devrildi
Mersin Limanı'nda konteynerin araçların üzerine devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Mersin Limanı konteyner sahasında meydana gelen kazada konteyner 2 aracın üzerine devrildi.
MersinHaber'de yer alan habere göre, olayda bir işçi yaşamını yitirdi.