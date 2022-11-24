Mersin'de bir kadın sele kapılarak yaşamını yitirdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ağaç kesimi yapmak için bulunduğu ormanlık alanda çadırdayken sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana geldi.

Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı.

Çadırdan çıkamayan 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapılarak kayboldu.

Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da ekiplerden bilgi aldı.

Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Dere yatağından çıkarılan Eroğlu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Silifke ve Gülnar'da sağanak ve dolu

Mersin'in Silifke ve Gülnar ilçelerinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Silifke'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle Saray ve Taşucu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Çok sayıda mahallede, sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Gülnar'da su taşkınları meydana geldi

Gülnar ilçesinde de bir kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçelerinde de hasar oluştu.

Sipahili ile Büyükeceli mahallelerinden geçen derenin debisi yükseldi. Ağaç kütüklerinin ve evsel atıkların sürüklendiği derenin bazı noktalarında taşkın meydana geldi.

Sipahili Mahalle Muhtarı Ali Arslan Kirit, AA muhabirine, yağışların etkisini sürdüğünü belirterek, "Seralarımızı su bastı. Dolu, bazı cam seralarımızı afete uğrattı. Yollarımızı kepçelerle açmaya çalışıyoruz." dedi.

Hasar tespit çalışmasına başlandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Silifke ve Gülnar ilçesindeki tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Doludan etkilenen mahallelere giden ekipler, zarar gören seraları inceledi. (AA)