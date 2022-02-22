Mersin'de avukatlara yapılan polis saldırısı protesto edilecek

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Mersin Şubesi tarafından 18 Şubat Cuma günü Mersin Adliyesi önünde yapılmak istenen açıklamaya polis saldırmıştı. Çok sayıda avukatın darp edildiği saldırı tepkilere neden oldu.

Açıklamada avukatlar cezaevi koşulları ve yaşadığı ağır hastalıklardan ötürü meslektaşları olan HDP Milletvekili Aysel Tuğluk için tahliye talebinde bulunacaktı. Basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyen avukatlara biber gazıyla müdahale edilirken, bazı avukatlar da darp edildi.

Mersin Adliyesi, 18 Şubat Cuma

Avukatlar yaşananları protesto edecek

Bugün Mersin Barosu'na bağlı avukat gruplar yaşananları protesto etmek için saat 12.15'te adliye önünde bir araya geliyor.

ÖHD'ye bağlı avukatların çağrısıyla gerçekleşecek basın açıklaması için yapılan duyuruda, "Adliye bahçesinde avukatlara plastik mermi ve biber gazıyla yapılan müdahaleye karşı çıkmak, meslek onuruna sahip çıkmaktır" denildi.

"Meslektaşlarımıza yapılan saldırıyı kınamak ve meslektaşlarınıza sahip çıkmak mesleğimizin ve ilkelerimizin gereğidir" diyen avukat grupları basın açıklaması için tüm adliye çalışanlarına ve avukatlara çağrıda bulundu.