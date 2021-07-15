Mersin ve Osmaniye'de orman yangınları

Mersin'in Aydıncık ilçesinde Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yangının etkisinin arttığını ve bölgedeki bir evde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti.

Osmaniye'de yangın: 4 gözaltı

Osmaniye'de de hastane ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bir sitenin istinat duvarına kadar ulaştı.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanırken, 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kentteki orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.