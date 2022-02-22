Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Mersin'i Halep'e bağladı

Mersin Üniversitesi (MEU) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımına tepki yağdı.

Katıldığı "hafızlık icazet töreninin" ardından yaptığı açıklamada "Suriyeli kardeşlerimizin hafızlık icazet törenine katıldık. Halep’in Şam’ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin -Osmanlı döneminde- Halep’in nahiyesi olduğunu, bugün burada misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik. Gün olur harman olur, her şey aslına döner. Bütün kardeşler bir olur, birlik olur. Hamdolsun gönül coğrafyamız uçsuz bucaksız!" ifadelerine yer verdi.

Dekan aynı zamanda AKP'den milletvekili adayı

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, Mersin'i Halep'e bağlayan Dekan daha evvel AKP'den aday adayı olmuştu. 2015 yılındaki seçimlerde Adana'dan AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Baykan, açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine "yanlış anlaşıldığını" ifade etti. "Yapmış olduğum bir paylaşım sanırım sehven farklı bir şekilde yorumlanmakta ve sosyal medyayı meşgul etmektedir. Benim paylaşımımda dile getirilen şey tarihsel bir olguya ve kardeşliğimize vurgu yapmaktır. Tarihimizi yok sayabilir miyiz?" diyen Dekan Erdal Baykan'ın sosyal medya hesabı gelen tepkiler ve şikayetler üzerine kilitlendi.

Eğitim-İş Mersin Şubesi'nden açıklama: 'Kurtuluş savaşı bu düşüncelere karşı kazanıldı'

Eğitim İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, "Mersin halkı, Kurtuluş Savaşı yıllarında kısıtlı imkânlarıyla, milli kurtuluş mücadelesini bu ve benzeri emperyalist oyunlara karşı vermiştir" dedi.

Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mersin halkı, Kurtuluş Savaşı yıllarında kısıtlı imkânlarıyla, milli kurtuluş mücadelesini bu ve benzeri emperyalist oyunlara karşı vermiştir. Yaşadığı şehri emperyalist işgal altında bir ülkenin şehrine bağlı olarak gören zihniyet, Mersin’in gençlerine hangi bilinçle eğitim verecektir. Bilim insanı vasfı almış bir dekan bu söylemlerde bulunuyorsa ve başta Mersin Üniversitesi olmak üzere hiçbir resmi kurum tepki göstermiyorsa, halk Mersin’e sahip çıkmalıdır. Bu tür söylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."