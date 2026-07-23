Mersin Susanoğlu'ndaki sahiller çöplüğe döndü

Türkiye'nin önemli sahillerinden biri olan Mersin Susanoğlu'ndaki plajlarda yaşanan çevre kirliliği yurttaşların tepkisine neden oldu.

Mersin'in Erdemli ile Silifke ilçeleri arasında kalan ve yabancı turistler ile yurttaşların yoğun olarak kullandığı plajlar, artan kirlilik nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Listelerde mavi bayrak alan yerlerden biri olmasına rağmen, sahilde biriken çöpler ve kirlilik yurttaşların denize girmesine izin vermeyecek düzeye ulaştı.

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Nadir bitki türleri çöplük içinde

Kirlilik sahilin yapısını bozarken bölgedeki bitki örtüsünü de doğrudan etkiliyor. Normalde koruma altında olan kum zambağı bitkisinin de bu çöplerden nasibini aldığı görülüyor. Koparılmasının para cezası yaptırımı olan kum zambaklarının, sahildeki çöplerin arasında ve bir sürü plastik atık içinde kaldığı ifade ediliyor.

Atıkların çoğu sahildeki gemi ve teknelerden

Sahilde gerekli denetimlerin yapılmadığını ifade eden yurttaşlar ise denize atılan çöplerin ve atıkların sahile vurduğunu belirtiyor. Özellikle gemi ve teknelerdeki ayrıştırıcı makinalardan denize karışan ince plastik atıklar, sahilin üstünü bir pislik tabakası olarak kapatıyor. Yurttaşlar, oluşan bu kirlilik tabakasından dolayı hastalık riskine ve enfeksiyon ihtimallerine dikkat çekiyor.

Bahsi geçen alanlar aynı zamada temiz olduğu için Mavi Bayrak adı verilen sahiller arasında yer alıyor.

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