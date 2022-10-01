Mersin saldırısı sonrası yeni gelişme: 21 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı

Mersin’de polisevine yapılan saldırı sonrası 4 gündür gözaltında tutulan 28 kişi serbest bırakıldı, bir kişi tutuklandı. 

Haber Merkezi

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırı sonrası çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırının ardından 27 Eylül'de birçok adrese yapılan baskınlarda, 22 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet işlemlerinin ardından 29 Eylül’de mahkemeye sevk edilen 13 kişi, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 9 kişiden M.K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 