Mersin Limanı'nda kimyasal sızıntı: 35 işçi gazdan etkilendi, faaliyetler durduruldu

Mersin Uluslararası Limanı'nda gece vardiyasında boş konteyner makinesinden düşen bir parçanın kimyasal yüklü konteyneri delmesi sonucu kimyasal madde sızdı. Sızan gaz çevreye yayıldı, çok sayıda işçi yoğun kokudan etkilendi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan incelemede, iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin Mersin Valiliği de yazılı açıklama yaptı.

AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde "herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığı" belirtildi. Valilik açıklamasında "Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır" denildi.

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35 işçi gazdan etkilendi

Valilik yoğun kokudan 35 işçinin etkilendiğini duyurdu ve ekledi: "Genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir. Durumdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olaya ilişkin çalışmalar, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir."

soL'un edindiği bilgiye göre, işçiler limana gelen çok sayıda ambulans ile Mersin Üniversite Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülerek orada gözlem altına alındı. Hastanelere sevk edilen işçiler arasında durumu ağır olan kimse bulunmadığı söyleniyor.

Sızıntı nedeniyle limandaki faaliyetler bir süreliğine durduruldu

Konteynerdaki etil akrilat denilen sağlık açısından ciddi riskler barındırdığı için özel koşullarda muhafaza edilmesi ve doğrudan insan teması olmaması gereken bir malzeme bulunduğu öğrenildi.

Kimyasal sızıntı nedeniyle limanda faaliyetlerin tamamen durdurulduğu ve işçilerin yemekhanede bekletildiği bildirildi. D400 karayolu üzerinden liman girişleri de kapatıldı.

Etil akrilat ile maske, koruyu elbise ve gözü koruyucu gözlük gibi koruyucu gereçler olmaksızın doğrudan temas durumunda solunum yolları olumsuz etkilenebiliyor, madde tahriş edici etkisi nedeniyle ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Söz konusu madde aynı zamanda kanserojen bir gaz.

'İşçilerin kılına zarar gelmeyecek bir düzeni mutlaka kuracağız'

Olay sonrası TKP Mersin İl Örgütü limana da gitti. TKP Mersin İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama da yapıldı. Açıklamada, "Mersin Limanında gece vardiyasında kimyasal yüklü konteynerin delinmesi sonucu oluşan kazadan dolayı yaralanan tüm işçilere ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, süreci takip ediyoruz. İşçilerin kılına zarar gelmeyecek bir düzeni mutlaka kuracağız!" denildi.

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