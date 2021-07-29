Mersin Boğsak'da yeni yangın

Mersin'de dün Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde orman yangını başlamıştı. Bölgeden edindiğimiz bilgiye göre Bozyazı'daki yangın kontrol altında, Aydıncık'taki yangın ise devam ediyor.

İlçe merkezinin üzerini de kahverengi bulutlarla kaplanmış vaziyette.

Sabah saatlerinde Mersin/Silifke ilçesi Boğsak mevkiinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile hızla yayılıyor. Rüzgarın şiddeti sebebiyle ekipler müdehale noktasında zorluk çekiyor. Antalya-Mersin Karayolu Taşucu-Akçakıl mevkiinden itibaren emniyet amaçlı kapatılmış durumda. Yangın Boğsak mahallesini Kuzey-Kuzey Batı yönünden sarmış durumda. Mahallenin kuzey tarafındaki ormanlık alandan hızla Yeşilovacık-İmamuşağı mahallelerine doğru ilerlemekte.



Yangın çıkış nedeni henüz belli değil.