Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Ekim'de gözaltına alınan Yeni Partili Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da arasında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Denizli Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı tarafından Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Gökhan Sarıkaya, Abdullah Hülagü, Yurdagül Okkacı ve Hüdai Tirit tutuklama talebiyle, 7 kişi ise haklarında adli kontrol uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi ile Hülagü, Okkacı ve Tirit'in tutuklanmasına karar verilirken, Sarıkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimi, cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda diğer 7 şüpheliye de adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Soruşturma "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "imar mevzuatına aykırı davranmak" suçları kapsamında yürütülüyor.

İktidarın belediyelere operasyonları sürüyor. Çok sayıda belediye başkanı ve belediye bürokratı tutuklanırken, yargılamaların adil yapılmadığı savunuluyor. AKP'nin yerel yönetimlere müdahalesi, bu müdahalenin sonuçları soL'da. Destek vermek için soL'a abone olabilirsiniz.

Yaklaşık yüzde 60 oyla seçilmişti

Gözaltına alınanların adliyeye sevk edilmelerinden itibaren Yeni Parti yetkilileri ve üyeleri de adliye önünde kararı beklemeye başladılar.

Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, burada yaptığı açıklamada, Şeniz Doğan’ın 2024 yerel seçimlerinde yüzde 60 dolayında oy alarak belediye başkanı seçildiğini anımsattı ve yürütülen işlemlerin siyasi olduğunu kaydetti.

Horzum, Doğan'ın yanında olduklarını belirtti. Soruşturmanın hukuka uygun ve adil biçimde yürütülmesini istediklerini dile getiren Horzum, hiç kimsenin yargılanmaktan muaf olmadığını, ancak herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

'Somut hiçbir delil yok'

Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da sulh ceza hakimliğinin kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Normal yargılama sürecinde, hukukun normal işlediği bir süreçte bırakın tutuklu yargılamayı, şüpheliler hakkında soruşturma yapacak somut hiçbir delil yok. Beyana dayalı ithamları yargılamanın konusu haline getirmiş oldular. Yargının seçilmiş insanlar üzerindeki tahakkümü devam etmektedir" dedi.

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