Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 32,46 olması bekleniyor. Ankette katılanların yıl sonu dolar tahmini de 23,12 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi 32,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 20,56'dan yüzde 17,18'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi 23,12'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi de 23,43 oldu.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,7 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için öngörülen cari işlemler açığı ise 23,6 milyar dolar oldu.

Ankete katılanlar, bu yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1. Katılımcıların 2024 yılı hasıla artışı beklentisi ise yüzde 4,3 oldu.

Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin üç aylık beklentisi yüzde 9'da kalacağı yönünde. Ancak katılımcılar, 12 ay sonunda politika faizinin yüzde 13,65 düzeyinde olmasını bekliyor.