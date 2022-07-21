Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 88 milyon dolar artarak 59 milyar 955 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Temmuz'da 58 milyar 867 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 375 milyon dolar azalışla 39 milyar 784 milyon dolardan 39 milyar 409 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 714 milyon dolar artarak 98 milyar 651 milyon dolardan 99 milyar 365 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda azaldı

TCMB tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" raporuna göre, resmi rezerv varlıkları haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 azalarak 98,3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,8 azalışla 49,7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 1,8 düşüşle 41,1 milyar dolara indi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 17,5 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 63 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 27,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 56,1 milyar dolara çıktı.