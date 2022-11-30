Merkez Bankası'nın 'tahmini' gerçekleşirse emekliler ne kadar zam alacak?

Giderek yoksullaşan emekli yeni yılda gelecek zamdan şimdiden umutsuz. Yapılan zamların kısa sürede erimesi zamları anlamsız hale getirirken, olası zam miktarı için konuşulan oranlar da belli oldu.

Merkez Bankası yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 65,2’ye yükseltti. Merkez Bankası enflasyon tahmininin tutması halinde emeklilere yüzde 16,05 oranında zam yapılacak.

Resmi olan bu verilere güven giderek erirken, söz konusu zammın da emeklileri açlık sınırının altında bırakacağı şimdiden kesin.

Öte yandan enflasyon farkı dışında emekliye "refah payı" oranı eki de yapılacağı belirtilirken, buna dair henüz net bir oran ifade edilmiş değil.