Merkez Bankası'nın net rezervleri 2,4 milyar dolar düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervlerinin 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar gerileyerek 61 milyar 460 milyon dolardan, 60 milyar 788 milyon dolara düştüğü açıklandı.

TCMB altın rezervleri 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 102 milyar 741 milyon dolarken, 102 milyar 513 milyon dolara düştü.

TCMB'nin net uluslararası rezervlerinin aynı dönemde, 2 milyar 365 milyon dolar düşüş gösterdiği açıklandı. 10 milyar 517 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 10 Haziran ile sona eren haftada 8 milyar 152 milyon dolara geriledi.