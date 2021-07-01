Merkez Bankası’ndan yabancı paralarla ilgili yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurtdışı bankalar ve kıymetli maden depo hesapları hariç mevduat ve katılım fonları ve müstakrizlerin fonları için zorunlu karşılık oranını tüm vadelerde 200 baz puan artırdı. Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı ise yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü.

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 19’dan yüzde 21’e çıktı.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 13’ten yüzde 15’e yükseltildi.

Söz konusu oranlar 19 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

TCMB: Döviz karşılıkların 2,7 milyar dolar artması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı ayrı bir açıklamada da, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranının yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldüğünü belirtti. Söz konusu imkânın 1 Ekim 2021 tesis tarihinde sonlandırılacağı duyuruldu.

TCMB alınan kararla, ilk aşamada Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar tutarında artmasının beklendiğini söyledi.

Bunlarla birlikte 25 Haziran 2021 tarihinde yabancı para mevduat/katılım fonu hesaplarında bulunan ve bu tarihten sonra Türk Lirası mevduat/katılım fonuna dönüşen tutarların zorunlu karşılık yükümlülüğünden muaf tutulmasına, Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk Lirası’nın payını artırıcı yönde ilave faiz/nema uygulanmasına karar verildiği açıklandı. Bu değişikliklerin tesisinin 6 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Temmuz 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı belirtildi.