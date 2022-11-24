Merkez Bankası'ndan TL’ye dönmeyen bankalara komisyon arttırımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatı düşük bankalara uygulayacağı komisyon oranlarında artırıma gitti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; TCMB, bankalara uygulayacağı komisyon oranlarına ilişkin belge iletti. Belgeye göre, TL mevduat/katılım payı oranı yüzde 50’den düşük olan bankalara yüzde 8 zorunlu komisyon uygulanacak. Bu oran bir önceki düzenlemede yüzde 3 olarak belirlenmişti.

TL payı yüzde 50 ile 60 arasında olan bankaların zorunlu komisyonlarından ise yüzde 3 komisyon alınacak. TL mevduat oranı yüzde 60’ın üzerinde olan bankalara ise herhangi bir komisyon uygulanmayacak.

Yeni oranlar 23 Aralık hesaplama tarihinden itibaren uygulanacak.