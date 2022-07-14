Merkez Bankası’ndan patronlara ‘Dolarını sat’ telefonu

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT televizyon kanalında yer alan röportajında ilginç bir gelişmeyi anlattı.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre birçok "iş insanı"nın Merkez Bankası’ndan aranıp “Bir miktar dolar satın” telefonu aldığını duyduğunu aktaran Güldağ, tanıdığı bir patronun yaşadığı deneyimiyse şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’nin artık her şeyi açık açık, çok net konuşması lazım. Genç bir iş insanı anlattı, ‘Geçenlerde bir telefon aldım, önce şaka sandım’ dedi. Merkez Bankası’ndan birisi aramış, ‘Bir kısım dolar satmanızı istiyoruz’ demiş. ‘Bizim ihracatımız var, yakınlarda alım yapmamız lazım’ demiş. ‘Evet sizi çok yakından biliyoruz ama şu an bir sıkışıklık var, bir kısım dolarınızı satın’ demiş arayın. Onun üzerine ne yapıp edip bir miktar dolar satmış. Arayıp teşekkür etmişler, ‘Size minnettarız’ demişler. Bu tablo bana işlerin çok düzgün gittiğini anlatmıyor. Ben burada iş insanlarının bana aktardıklarını anlatıyorum, hiçbir katkı yok. Bu bana bir başarı tablosu gibi görünmüyor.”