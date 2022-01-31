Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan hükümete gönderilen mektupta son enflasyon raporunda tanıtılan liralaşma stratejisine vurgu yapıldı.
Mektupta şu ifadeler kullanıldı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan hükümete açık enflasyon mektubu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021'de yüzde 5 hedeflenen ancak yüzde 36 olarak gerçekleşen enflasyonla ilgili hükümete açık mektup gönderdi.
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan hükümete gönderilen mektupta son enflasyon raporunda tanıtılan liralaşma stratejisine vurgu yapıldı.
Mektupta şu ifadeler kullanıldı: