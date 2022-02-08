Merkez Bankasından dikkat çeken hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredisi kullanımı için döviz mevduatlarından TL'ye dönme zorunluluğu getirdi.

Merkez Bankası, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda değişiklik yaptı. Buna göre; yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalarda, 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun, 1 Mayıs ile 31 Temmuz 2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulmaları şartı aranacak. 1 Ağustos 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak kullanımlarda ise döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması zorunlu hale getirildi.

Söz konusu talimatta, toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar ABD dolarına yükseltilirken bu limitin 5 milyar ABD doları karşılığının Türk lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirilmişti.