Merkez Bankası'ndan deprem bölgesinin imarına yönelik 'kredi' hamlesi

Deprem bölgelerinin yeniden kalkınmasına ve imarına yönelik olarak Merkez Bankası, bankaların bölgeye verdiği kredilerde bazı muafiyetler sağlayacak.

Haber Merkezi

Merkez Bankası, deprem bölgesinde yeniden imar ve ticaret faaliyetlerinde bulunacaklara Ağustos sonuna kadar kullandırılacak kredilerde zorunlu karşılıklar ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliklere giderek bazı muafiyetler tanıdı.

Reuters'ın verdiği bilgiye göre kredi türlerine veya kredi büyüme oranına bakılarak bankalar, tahvil veya rezerv tutma zorunluluğundan muaf tutulacak.

Deprem bölgesinde yerleşik kişi veya şirketlerle iş yaptığını veya depremden etkilendiğini kanıtlayan kişilere kullandırılan kredilerin bu yönetmelik kapsamında olacağı belirtildi.

Depremin vurduğu bölgede altyapı veya altyapı yeniden inşasında yer alan firmalara kullandırılan krediler de bankaların tahvil ve zorunlu karşılık tutma düzenlemelerinden muaf tutulacak.

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