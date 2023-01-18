Merkez Bankası'ndan bankalara kredi maliyeti uyarısı: Son vermelerini istedi

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği Reuters tarafından görülen yazıda, "Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gidildiğine yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle bazı bankalar tarafından ticari kredilerin kısa sürelerle temdit edilmesi suretiyle, halihazırda azami sınır öngörülmemiş olan 'Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti' kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiği saptanmıştır" denildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen iki bankacı ise TCMB'nin "aşırı" nitelediği ücretlendirmenin genişleyen kredi-mevduat faizi farkından kaynaklandığını ifade etti.

'Anacak böyle telafi edilebiliyor'

Reuters'a bilgi veren bir bankacı, "Verdiğimiz kredinin faizi görece düşük, krediyi fonladığımız mevduatın faizi ise yüksek. Mevduat ile kredi faiz makası açıldığı için maliyetler ancak böyle telafi edilebiliyor" dedi.

TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi.

İlgili işlemlerin kısa aralıklarla gerçekleşmesinin ve kısa vadeler için yüksek temdit ücretleri uygulanmasının yıllık bazda "aşırı ücretlendirmeye" yol açtığına dikkat çeken TCMB, "temdit faaliyetlerinin mutat amaçlarının dışında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır" dedi.

TCMB ilgili ücretin kredi kullandırım ücreti için öngörülen azami sınırlardan kopuk olmaması gerektiğini de belirtti. TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti.