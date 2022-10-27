Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu açıkladı.

TCMB İdare Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, "Rusya-Ukrayna Savaşı’na bağlı olarak ortaya çıkan jeopolitik riskler enflasyonun küresel ölçekte yükselmesine ve talebin zayıflamasına yol açarken, aynı zamanda enflasyon oranlarındaki artışın öngörülenden daha uzun süreceğine dair beklentileri güçlendirmektedir" dedi.

Kavcıoğlu, "Yurt içi iktisadi faaliyet, yaşanan büyük arz şoklarına rağmen, sürdürülebilir bir yapıda ve kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Türkiye ekonomisinde son sekiz çeyrek boyunca gerçekleşen büyüme oranları eğilim olarak diğer büyüme dönemlerinin üzerindedir" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yıl sonunda yüzde 65,2, 2023 yılı sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yılı sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir" açıklamasını yaptı.