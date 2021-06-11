Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklentisini yükseltti

Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Haziran ayına ilişkin yılsonu enflasyon ve kur tahminlerinde yükseliş devam etti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46 seviyesine çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12'ye yükseldi. Ankette 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya yükseldi.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 8,71 TL'den 8,95 TL düzeyine geldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 9,23 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,9 seviyesine çıktı. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.