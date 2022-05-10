Merkez Bankası ve BDDK'dan bankalara döviz talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardan kurumsal döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu 10.00-16.00 saatleri arasına çekmesini istedi.

Reuters'a bilgi veren üç bankacı, son bir kaç gündür TCMB ya da BDDK'den sözlü olarak söz konusu talebin bankalara iletildiğini söyledi. Konuya yakın bir kaynak uygulamayla likiditenin düşük olduğu saatlerde TL'deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

TCMB ve BDDK'dan ise konuya ilişkin henüz yorum yapılmadı.