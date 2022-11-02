Merkez Bankası uyarınca bankalar faizleri düşürdü

Geçen hafta özellikle kur korumalı mevduat hesabından çıkan paranın bankalar tarafından yüksek faizle toplanması kısa süreli faizlerin yükselmesine neden olmuştu. Bazı bankalar 33 güne kadar olan aylık Türk lirası mevduata yüzde 29’a kadar faiz vermeye başlamışlardı.

Merkez Bankası’nın pazartesi günkü uyarısından sonra bankalar dün itibariyle Türk lirası mevduatına verdikleri faiz oranını düşürmeye başladılar. Cuma günü yüzde 27 ile 29 arasında faiz veren 3 banka dün itibariyle bu oranını yüzde 23’e kadar düşürdü.

Bu sabah itibariyle bankaların aylık mevduat oranı yüzde 21 ile 23 arasında değişiyor.

Merkez bankası uyarmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan piyasa dışı saatlerde döviz işlemlerinin ve tahvil yükümlülüğünden kaçınmak için yüksek mevduat faizi uygulamalarının son bulmasını istedi.

“TCMB Denetim” başlıklı metinde son dönemde görülmeye başlanan toplam dört uygulamanın TCMB düzenlemelerinin “ruhuna aykırı” olduğunu, düzenlemelerin hedefledikleri amaçlarla örtüşmediğini ve finansal istikrarın temini konusunda da destekleyici olmadığını belirtti.