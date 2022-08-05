Merkez Bankası rezervlerinde Rusya etkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çarşamba günü katıldığı bir yayında Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin yabancı yatırımlarla güçlendiğine işaret ederek, “Doğrudan yatırımlar geliyor. TCMB'nin yarın (dün) açıklayacağı rezerve bakın. Sonraki haftaya da bakın. Bu iş, inşallah başladı, devam edecek” diye konuştu.

Nebati'nin işaret ettiği TCMB verilerilerine göre, net uluslararası rezervler 29 Temmuz haftasında 2.4 milyar dolar ile belirgin artış göstererek 2002'den beri görmüş olduğu en düşük seviyelerden döndü.

Net rezervler 6.7 milyar dolardan geçen hafta itibarıyla 9.1 milyar dolara yükseldi.

Buna göre 29 Temmuz haftasında swap hariç net rezerv eksi 54.8 milyar dolar oldu.

Bakan Nebati söz konusu girişler için “Nereden geldiğinin bir önemi yok” ifadelerini kullandı. Ancak rezervlerdeki artışın Rusya'nın Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye'ye gönderdiği para kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı 29 Temmuz tarihli haberinde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'nun (Rosatom), Akkuyu için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı geçen haftadan beri parçalar halinde Türkiye'ye aktarmakta olduğu belirtilmişti.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre döviz rezervlerindeki artışın kaynağının Akkuyu gibi göründüğünün ve bu artışın devamının da geleceğini belirten Ekonomist Güldem Atabay, “TCMB'nin döviz satışları için kaynak bulduğunu düşünebiliriz. Ancak, Akkuyu ötesinde doğrudan yatırımlarda bir hareket yok. Bu açıdan bakınca Türk şirketlerin sadece taşeron olarak sınırlandığı, fahiş fiyatla enerji satacak Akkuyu'nun Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak türden kaliteli bir yatırım olduğunu söylemek mümkün değil” dedi.