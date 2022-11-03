Merkez Bankası rezervleri 114,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre 28 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 312 milyon dolar azalışla 74 milyar 804 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 21 Ekim'de 75 milyar 116 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 526 milyon dolar artarak 38 milyar 851 milyon dolardan 39 milyar 377 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 213 milyon dolar artışla 113 milyar 967 milyon dolardan 114 milyar 180 milyon dolara çıktı.