Merkez Bankası: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Şubat'ta geriledi

Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını bugün açıkladı. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 678 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlardan elde edilen verilere göre; imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,7 oldu.
Alt sektörlerde kapasite kullanım oranlarındaki tablo ise şöyle oldu:
- Tüketim mallarında Ocak’ta 73,0 olan kapasite kullanım oranı Şubat ayında 73,1 oldu.
- Dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı Ocak’ta 73,4 iken Şubat’ta 71,4 oldu.
- Dayanıksız tüketim mallarında kapasite kullanım oranı Ocak’ta 73,4 olarak ölçülmüştü. Bu oran Şubat’ta sabit kaldı.
- Ara mallarında Ocak’ta 75,6 olan kapasite kullanım oranı Şubat’ta 74,9'a düştü.
- Yatırım mallarında Ocak’ta 77,0 ölçülen kapasite kullanım oranı Şubat ayında 78,1 oldu.
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Depremin verilere etkisi
Merkez Bankası açıklamasında "Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi yanıtları 1 Şubat’tan itibaren derlenmiş olup depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87 iken şubatta yüzde 61,1’e gerilemiştir" denildi. (ANKA)