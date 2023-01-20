Merkez Bankası 'ihracatçılara özel destek paketi' açıklayacak

Bugün ihracatçılar ile bir araya gelecek olan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracatçılara özel destek paketini açıklayacak.

Ekonomim'den İmam Güneş'in haberine göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Gültepe ve Kavcıoğlu paketle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Basın toplantısından önce gerçekleştirilecek kapalı toplantıda destek paketinin detayları netlik kazanacak.

Döviz kuru talebi

İhracatçılar, özellikle "hammadde tedariki için bozdurduğu dövizi geri alırken zarar ettiklerini ve al-sattan zarar edilmeyecek bir modelin oluşturulmasını" TCMB’den talep etti.

Ayrıca, döviz kurunun son bir yıldır artmaması dolayısıyla karları düşen ihracatçılar, "döviz kurunun minimum yüzde 5-10 arasında artırılmasını" istiyor.

İhracatçıların, reeskont kredilerinin kullandırımı konusunda da hızlı ve etkili bir çözüm beklediği aktarıldı.