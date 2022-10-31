'Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığına mı tabi olacak?'

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugün kaleme aldığı yazısında Merkez Bankası'nın Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanıp bağlanmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Merkez Bankasının kendine özel yasası olduğunu dile getiren Toker, para politikasını belirlemede tek yetkili sorumlu olduğunu dile getirdi.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, yazısında şunları belirtti:

"Normalde Merkez Bankası, kendi özel yasasına göre, para politikasını belirlemede tek yetkili ve sorumlu. Ancak son torba kanunla getirilen düzenlemede, bankanın para politikası belirleme yetkisini, bağımsızlığını tartışmaya açıyor.

Evet, uzun süredir Merkez Bankası'nın para politikasında bağımsız olmadığı zaten konuşuluyor, dahası faiz kararlarında olduğu gibi yaşanıyor. Ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen maddeyle bu defa Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında gerilimli bir alan ve yetki çatışması da ortaya çıkacağı konuşuluyor.

Konu, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) ile ilgili. Bu komite, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştu. Ancak iki ay önce Anayasa Mahkemesi, iptal kararı verdi. FİK'in kanunla kurulması gerektiğini bildirdi. AKP de Yüksek Mahkeme'nin bu kararının gereğini yerine getirmek üzere bir kanun maddesi hazırlayıp torba kanunun içine attı.

Ne var ki, yeni düzenleme, iptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki ile aynı.

FİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda; Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanından oluşacak.

FİK, Merkez Bankası'nın mevcut görevlerinin önemli kısmını üstlenecek. Öte yandan Merkez Bankası başkanı, bu komitenin bir üyesi olarak görev yapacak"