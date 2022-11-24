Merkez Bankası 'faiz' kararını açıklayacak: Beklenen karar belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklanacak. Ekim ayında beklentilerin üzerinde faizleri 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5’e çeken Merkez Bankası’nın yeni kararı için ekonomistlerin tahminleri belli oldu.

Reuters’ın anketinde TCMB’nin faizleri Kasım ayında da 150 baz puan indirim beklentisi sonucu çıktı. Tahminler doğrultusunda bir karar gelmesi halinde politika faizi yüzde 9'a düşecek.

Tüm kurumlar faiz indirimi kararında birleşti

Bloomberg anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine indirmesi yönünde oldu.

Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye'de politika faizi Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inecek.

Ankete katılan tüm kurumlar bu toplantıda faizde indirim beklerken; 16 kurum 150 baz puan, 1 kurum 100 baz puan, 1 kurum 125 baz puan ve 1 kurum 200 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

Faizde 'tek hane' hedefi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirtmişti.

Para Politikası Kurulu'nun geçen ay yaptığı açıklamada, "Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" denilerek, Kasım ayında faiz indirimi yapılacağının sinyalini vermişti.

Faizde yüzde 9 tahmini güçlü

AA Finans'ın, bugün gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

TCMB enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıklarken, enflasyon tahmininin yükselmesi dikkat çekti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketinde, yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düşerken, enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükselmişti.