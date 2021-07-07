Merkez Bankası BOTAŞ'a döviz satışına yeniden başladı

BOTAŞ'a döviz satışlarını Ocak ayında sıfırlayan Merkez Bankası 5 aylık aranın ardından ilk kez Haziran ayında BOTAŞ'a döviz satışı yaptı.

Bankanın verilerine göre Haziran ayında BOTAŞ'a 269 milyon dolar satış yapıldı.

Merkez Bankası swap hariç eksiye düşen döviz rezervlerindeki erimeyi durdurmak üzere BOTAŞ’a döviz satışını durdurmuş, Ocak-Mayıs döneminde BOTAŞ'a döviz satışı yapmamıştı.

Merkez Bankası'nın "2021 Para ve Kur Politikası Metni"nde "Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine veMaliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabilecektir. Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecektir" ifadeleri yer almıştı.